Fusion entre l'Académie les Estacades et le Collège de l'Horizon ?

L'Académie les Estacades et le Collège de l'Horizon, tous deux situés dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières, pourraient-ils fusionner ? Le projet est bel et bien sur la table.

Ce sont les conseils d'administration des deux écoles qui ont formulé la demande au Centre de services scolaire (CSS) du Chemin-du-Roy cet automne. Le projet viserait à envoyer les élèves du présecondaire et du premier cycle dans le bâtiment utilisé par le Collège de l'Horizon, et ceux du deuxième cycle et des programmes particuliers aux Estacades.

« Il y a aussi une question de capacité d'accueil. Le Collège de l'Horizon a encore des places, mais du côté des Estacades, on a atteint la limite de capacité d'accueil. Ça va nous permettre de mieux optimiser les deux bâtiments » avance le directeur général du CSS du Chemin-du-Roy Luc Galvani.

Une première séance d'information publique s'est déroulée le 12 octobre dernier. Une consultation publique est maintenant prévue le 11 novembre prochain, à laquelle les personnes intéressées, comme les parents dont les enfants sont présentement en 6e année, avaient jusqu'à ce jeudi pour s'inscrire.

« Le document qui a été présenté le 12 octobre faisait foie des éléments en lien avec la fusion et des impacts que ça aura si on va de l'avant sur les services administratifs, que ce soit au niveau des ressources humaines et financières, des technologies de l'information et du transport. Si les gens ont des questions ou des commentaires, ils pourront le faire le 11 novembre », poursuit M. Galvani.

Cette étape permettra ensuite au conseil d'administration du CSS du Chemin-du-Roy de prendre la meilleure décision possible à savoir si cette fusion sera acceptée ou non. Mais déjà, Luc Galvani avance que cette demande est favorablement accueillie par la direction du Centre de services scolaire.