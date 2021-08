Garderies: 536 nouvelles places en Mauricie d'ici deux ans

Le gouvernement du Québec va créer 536 nouvelles places en garderie d'ici 2 ans pour l'ensemble de la Mauricie. Le ministre de la Famille Mathieu Lacombe en a fait l'annonce lundi matin à Saint-Maurice.

Une douzaine de projets ont été accepté par le gouvernement et inclus dans l'enveloppe annoncée plus tôt la semaine dernière, totalisant 9014 places supplémentaires au Québec, soit deux fois plus que ce qui était initialement prévu.

« Je suis vraiment fier d'annoncer plus de places que promises en octobre dernier lors du lancement de l'appel de projets. [...] Je sais que dans la région de la Mauricie, le soupir de soulagement sera grand. J'ai été interpellé à plusieurs reprises par les élus et les citoyens de la région et aujourd'hui je réponds à leurs demandes. Je sais que ce n'est pas encore parfait et qu'il reste du travail à faire, mais je veux rassurer toutes les familles : nous mettons les bouchées doubles pour développer notre réseau afin qu'il reste à l'avant-garde. » - Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

En Mauricie, les projets qui nécessitent la construction ou l'agrandissement de bâtiment pourront voir le jour avant dans des installations temporaires.

Voici la liste complète des 12 projets qui seront réalisés dans la région:

Ministère de la Famille

Avec la collaboration de Jessica Jutras, journaliste, Noovo Info Mauricie