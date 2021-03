Gestion financière de Shawinigan: plusieurs lacunes soulevées par la Commission municipale

La Commission municipale du Québec (CMQ) a publié mardi son audit de performance sur la gestion financière et la gouvernance de la Ville de Shawinigan. Le document d'une cinquantaine de pages met en lumière des lacunes que doit corriger la Ville.

La CMQ révèle notamment que Shawinigan « ne dispose pas de cadre intégré de gestion qui lui permettrait de gérer sa situation financière à long terme de façon structurée ». La Commission soutient que la Ville fonctionne plutôt par un processus budgétaire qui ne tient compte que d’un horizon à court terme.

Quant aux infrastructures, l'audit de performance a noté que « la Ville ne dispose pas actuellement d’une vision à long terme de ses besoins d’investissements pour l’ensemble de ses infrastructures. »

« Il faudrait mettre probablement 33 millions de dollars par année pour les 30 prochaines années pour mettre nos réseaux d'égouts, d'aqueduc et d'asphaltes à niveau. On n'a pas la capacité de faire ça. Ce qui compte pour les citoyens, c'est le compte de taxes et c'est à ça qu'on va s'attarder », indique le maire Michel Angers.