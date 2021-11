Grève des CPE: « le réseau est à boutte »

Ce jeudi marquait une troisième journée consécutive de grève pour les travailleuses et travailleurs en CPE affiliés à la CSN de la province, et une sixième journée depuis le début de leurs moyens de pression.

Environ 700 employés en Mauricie-Centre-du-Québec ont tenu des manifestations jeudi. Les bureaux des députés de Drummond/Bois-Franc Sébastien Schneeberger, d'Arthabaska Éric Lefebvre et de Saint-Maurice-Laviolette Marie-Louise Tardif ont été visités.

Le plus important rassemblement s'est tenu devant les bureaux de la députée de Champlain Sonia Lebel, à Trois-Rivières, qui est également présidente du Conseil du Trésor avec qui négocient les syndicats.

« On sait qu'il nous reste 4 jours de grève donc les gens sont prêts à ressortir. On ne va pas négocier à la baisse. On n'aura pas une convention à crédit, on en veut une à la hauteur », indique Suzie Gaillardetz, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE Coeur-du-Québec-CSN.