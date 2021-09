Grève des CPE: manifestation des éducatrices de la Mauricie-Centre-du-Québec

C'est ce vendredi que se tenait la première de 10 journées possibles de grève des travailleurs et travailleuses en CPE de la Mauricie et du Centre-du-Québec affiliés à la CSN. Une vingtaine de garderies de la région sont touchées par ces moyens de pression.

Quelques centaines d'employés de CPE ont marché dans les rues de Trois-Rivières, du stade Quillorama jusqu'au parc Champlain, en s'arrêtant en chemin devant les bureaux du ministre du Travail et député de Trois-Rivières Jean Boulet.

Depuis plus de 18 mois, les syndicats et le gouvernement négocient dans l'espoir de signer une nouvelle convention collective. Cependant, les discussions achoppent sur la question salariale. Les éducatrices du réseau public demandent une augmentation salariale de 27% en rattrapage, alors que Québec leur offre entre 6 et 12 % de hausse selon le travail effectué.

« Il faut améliorer nos salaires comparativement aux services de garde en milieu scolaire. On veut aussi que le ratio soit respecté en tout temps dans nos installations et que ce soit inclus dans la convention collective », explique Suzy Gaillardetz, présidente du Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Cœur du Québec - CSN.

Environ 700 employés en garderies de la région sont en grève. Ces éducatrices ont trouvé les derniers mois difficiles et aimeraient une meilleure reconnaissance de la part du gouvernement.

« Présentement, les éducatrices sont tannées. On a eu beaucoup de consignes à respecter avec le port du masque et les lunettes en tout temps, en plus des cas de COVID et le manque de personnel. Tout le monde est pas mal à bout de souffle », avoue Stéphanie Groleau, l'une des 700 éducatrices en grève.

Le personnel des CPE affiliés à la CSN pourrait déclencher jusqu'à 9 autres journées de débrayage dans les prochaines semaines si aucune entente ne survient.

Liste des CPE visés par le mandat de grève pour la région du Cœur du Québec :

CENTRE-DU-QUÉBEC

- Mini-Campus - Drummondville

- Les P'tites Abeilles - Drummondville

- Rayon de Soleil - Victoriaville

- La Maison des Amis - Victoriaville

- La Forêt Enchantée - Warwick

- Gripette - Nicolet

- Fleur de Soleil - Plessisville

MAURICIE

- L'Arbre Enchanté - Trois-Rivières

- Le Coffre à Jouets - Trois-Rivières

- Entre Deux Nuages - Trois-Rivières

- Jean-Noël Lapin - Trois-Rivières

- La Maisonnée - Trois-Rivières

- Mamuse et Méduque - Trois-Rivières (les 2 accréditations)

- Margo la Lune - Trois-Rivières

- Le Petit Navire - Trois-Rivières

- Premiers Pas - La Tuque et Trois-Rivières

- La Clé des Champs - La Tuque

- Les Services de Garde Gribouillis - Louiseville

- Manège des Tout-Petits - Shawinigan

- Le Pipandor - Shawinigan

- La Tourelle de l'Énergie - Shawinigan