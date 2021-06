Grève des professionnels de l'Éducation: « un dernier cri du coeur »

Environ 1000 professionnels de l'Éducation de la Mauricie et du Centre-du-Québec étaient en grève, mercredi avant-midi. À quelques semaines de la fin de l'année scolaire, ils souhaitaient envoyer un cri du coeur ultime au gouvernement.

Ces employés de l'État, des psychoéducateurs, orthophonistes et conseillers d'orientation, par exemple, souhaitent s'entendre le plus rapidement possible et signer une nouvelle convention collective, alors que la précédente est échue depuis mars 2020.

« Présentement, on a plusieurs professionnels qui songent à quitter le milieu scolaire, donc on craint vraiment des ruptures de services pour l'an prochain. Le gouvernement manque de bonne volonté, il reste très rigide dans son cadre financier et ne reconnait aucunement notre expertise professionnelle », soutient la présidente du syndicat du personnel professionnel de l'Éducation du Coeur-du-Québec, Alexandra Vallières.

Plusieurs syndiqués ont marché mercredi matin à partir des bureaux du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy pour se rendre jusqu'au Parc Champlain, au centre-ville, pour une prise de parole des représentants.

« Notre but était d'envoyer un dernier cri du coeur au gouvernement avant la fin de l'année scolaire pour dire qu'il faut absolument que ça se règle. Il est sur le point de s'entendre avec les enseignants, mais laisse complètement de côté le reste du personnel de l'éducation. Il n'y a rien qui bouge aux tables de négociations », déplore Mme Vallières.

Les professionnels de l'Éducation soutiennent qu'ils poursuivront leurs moyens de pression à l'automne si aucune entente n'est survenue d'ici la prochaine rentrée scolaire.