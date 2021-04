Grève du personnel professionnel de l'éducation en Mauricie-Centre-du-Québec

Le personnel professionnel de l'éducation des différents centres de services scolaire, comme les psychologues, les orthophonistes et les conseillers d'orientation, sera en grève jeudi en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Les syndiqués manifesteront en simultané devant les bureaux des députés provinciaux à Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour, Drummondville, Victoriaville et La Tuque.

« On ne ferme aucun établissement, mais on va interpeler directement le gouvernement et ses représentants pour les inviter à négocier de bonne foi et enfin faire débloquer l'impasse à la table des négociations », indique Alexandra Vallières, présidente du syndicat du personnel professionnel de l'éducation du Cœur et du Centre-du-Québec (SPPECCQ-CSQ).