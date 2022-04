Grippe Aviaire : Trois élevages sous surveillance

La maladie transmise par les oiseaux sauvages a contaminé deux élevages d'oiseaux en Estrie. On suit également de près l'évolution du virus.

Plus tôt cette semaine, un premier cas de la maladie a été détectée à l'entreprise « Canards du Lac Brome » à son site de Saint-Claude. Elle est contrainte de faire euthanasier les oiseaux d'au moins une de ses installations. On rapporte aussi un deuxième cas chez un autre producteur de la MRC du Haut-Saint-François. Les deux sites ont été mis en quarantaine et sont surveillés par l'Agence Canadienne d'inspection des aliments. Lors d'un point de presse à Lac Mégantic hier, François Legault a tenu à rassurer la population

« Je veux rassurer toute la population. Il n'y a pas de danger d'acheter les produits actuellement. La situation est totalement sous contrôle, mais on suit l'évolution effectivement. » François Legault , Premier ministre du Québec

De son côté, l'UPA Mauricie s'inquiète surtout des petits producteurs indépendants qu'elle ne peut joindre pour les sensibiliser aux mesures de prévention.

« Avec ce petit producteur-là qui laisse les poules à l'extérieur et qui mange de l'herbe et qui côtoie les oiseaux migrateurs, les oiseux qui se promènent dans les airs dans l'eau aussi les rongeurs ou n'importe quoi tout ce qui peut transporter des fientes des oiseaux tout peut être contaminé » Louis-Philippe Rouleau, Vice-Président des éleveurs de volailles du Québec

Le président des Éleveurs de volailles demande aux Québécois d'éviter de visiter des fermes durant la fin de semaine de Pâques. La transmission de la grippe aviaire à l'humain est rare. Il n'y a pas de danger si la viande est cuite adéquatement.