Hausse de 3,2% des taxes à Trois-Rivières

Les taxes augmenteront en moyenne de 3,2% en 2022 à Trois-Rivières, principalement en raison du nouveau rôle d'évaluation municipale dans lequel la valeur des maisons explose. À titre d'exemple, une maison unifamiliale qui vaut 205 000 $ subira une hausse du compte de taxes de 86,13$. La Ville affirme qu'elle s'était donné comme objectif de rester sous l’indice des prix à la consommation du Québec qui est autour de 4 %.

STTR

Le montant versé à la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) augmente de 1,2 million de dollars l'an prochain, pour atteindre plus de 10 millions. C'est près du double de ce qui était attribué en 2018. Cette hausse cadre avec la volonté de la Ville de s'attaquer aux changements climatiques.

Aussi, lors de l'assemblée publique, le conseil municipal a également annoncé que la Société de transport de Trois-Rivières allait bénéficier d'une augmentation de budget de 100,000 dollars. Les sommes, qui étaient initialement accordées au Grand-Prix de Trois-Rivières, font partie d'une initiative sociale qui va permettre à une clientèle moins nantie de prendre l'autobus à moindre coût.



Noovo info

Plan triennal d'immobilisation: priorité aux loisirs, à la police et aux eaux usées

Loisirs

Les candidatures de Trois-Rivières aux Jeux du Québec et aux Jeux du Canada se reflètent dans les plans financiers de la ville d'ici 2024. Le budget alloué aux loisirs passe de 5,6 millions de dollars à près de 32 millions de dollars.

Poste de police

Le poste de police de Trois-Rivières a grandement besoin de rénovation, lui qui date de 1987. Le nombre de policiers a doublé depuis cette époque, si bien que les équipes y sont à l'étroit. La gestion des détenus est aussi un problème vu la configuration des lieux. Le budget a donc été augmenté de 335 000$ à 8,2 millions $.

Noovo info

Eaux

Trois-Rivières souhaite éviter un nouveau «flushgate». Les élus ont prévu près de 45 millions de dollars pour les réseaux des eaux usées et d’eau potable. Les principaux chantiers de construction sont la rénovation du réservoir Saint-Jean (16,4 millions $), la réfection du poste de pompage des Prairies (2,9 millions $) et les travaux concernant l’élimination des eaux parasitaires de Saint-Louis-de-France (600 000$). Ces investissements démontrent l’intérêt du conseil municipal envers les enjeux environnementaux et la qualité de l’eau sur notre territoire.

Ville de Trois-Rivières