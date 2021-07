Hausse de la population en Mauricie

La population de la Mauricie a connu l'une des plus fortes progression au Québec entre juillet 2019 et juillet 2020, selon les plus récentes données publiées par l'Institut de la statistique du Québec cette semaine.

La région comptait 274 013 habitants en date de juillet 2020, une hausse d'environ 3000 par rapport à l'année précédente.

Institut de la Statistique du Québec / Nombre d'habitants par ville ou MRC en 2020 en Mauricie

Signe que le vieillissement de la population se poursuit, près de 26% des Mauricie sont âgés de plus de 65 ans.

Le taux de chômage aquant à lui augmenté de 2,7 % entre 2019 et 2020 pour s'établir à 8,3 %.

Le revenu disponible par habitant se chiffre à 27 650 $, c'est moins que la moyenne provinciale à 30 700 $.