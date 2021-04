Hausse des cas de COVID-19 en fin de semaine et fermetures d'écoles

Si la hausse des cas n'est pas aussi spectaculaire que dans certaines régions du Québec, il n'en demeure pas moins que l'on observe une tendance à la hausse en Mauricie Centre-du-Québec. Particulièrement dans les écoles où des élèves et des membres du personnel ont été testés positifs au cours du long congé de Pâques.

Voici la plus récente mise à jour des cas dans la région :

Il fallait s'y attendre, les écoles sont touchées par de nouveaux cas de Covid.

À Shawinigan, le Séminaire Ste-Marie a pris la décision de fermer et de se tourner vers l'enseignement en ligne jusqu'au 16 avril après avoir été informé d'un premier cas. Au Shawinigan High school, 1 cas a également été répertorié, le premier depuis le début de la pandémie. L'école sera fermée aujourd'hui et la situation sera réévaluée au cours de la journée. L'école secondaire Chavigny est aussi aux prises avec un cas. À St-Tite, en plus de l'école secondaire Paul-le-Jeune touchée la semaine dernière par un cas de variant, l'école primaire La Providence compte aussi 3 élèves et un membre du personnel qui ont contracté le virus. On a d'ailleurs pris la décision de fermer l'école au cours des dernières heures. À Nicolet, l'école secondaire Jean-Nicolet compte trois cas, même chose pour l'école primaire Curé-Brassard.

Pendant le dernier week-end, la région de Chaudières-Appalaches s'est ajoutée aux régions en zone rouge. Le premier ministre François Legault tiendra un point de presse à 17h cet après-midi, en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé et du Dr Horacio Arruda. Il pourrait annoncer un nouveau resserrement des mesures sanitaires pour contrer la 3e vague de la pandémie.

Plus de 8 mille cas de COVID-19 se sont ajoutés en l'espace d'une semaine, soit 33% de plus que la semaine précédente.