Hockey Mauricie annule sa saison 2020-2021

Alors que plusieurs associations de hockey mineur au Québec sont toujours en réflexion quant à la reprise ou non des activités, Hockey Mauricie a déjà fait savoir que les joueurs ne fouleront pas la glace cet hiver.

« Considérant que déjà deux associations sont touchées par une fermeture d’arénas, soit Louiseville et St-Boniface, que plusieurs autres municipalités ou villes ont pris, ou prendront, cette même décision, et que certaines associations de hockey mineur également pris la décision de rembourser leurs membres, [...] les membres du conseil d’administration de Hockey Mauricie, en collaboration avec les présidents de hockey mineur, ont pris la difficile et triste décision de mettre fin aux activités de la ligue Hockey Mauricie pour le reste de la saison 2020-2021 », confirme l'association par voie de communiqué.