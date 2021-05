Importante découverte au laboratoire de décomposition humaine de l'UQTR

Le laboratoire de décomposition humaine de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), à Bécancour, n'est ouvert que depuis quelques mois et déjà une importante découverte y a été faite.

Depuis août 2020, le laboratoire extérieur de recherche en sciences thanatologiques [expérimentales et sociales] (REST[ES]) accueille des dépouilles remises à la science. Pour le premier hiver, l'équipe de la professeur Shari Forbes prévoyait « que la froidure hivernale interromprait le processus de décomposition, mais à leur grande surprise, celui-ci s’est poursuivi malgré les températures au-dessous de zéro ».

« Nous avions assumé que les corps, placés sur le sol, seraient congelés par les basses températures de l’hiver, ce qui stopperait la décomposition. Mais en creusant sous un mètre de neige pour atteindre deux dépouilles, nous avons constaté visuellement que la décomposition se poursuivait et nous avons senti son odeur », rapporte Shari Forbes, directrice de REST[ES] et professeure au Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR.