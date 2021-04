Inauguration de la Maison Gilles-Carle de Shawinigan

Les proches aidants de la région auront droit à une ressource supplémentaire pour obtenir du répit. La Maison Gilles-Carle de Shawinigan, qui a ouvert ses portes le 17 mars dernier, vient d'être inaugurée.

Le projet, évalué autour de 1,2 M$, a notamment été possible grâce à la contribution financière de 700 000 $ du gouvernement du Québec et de 600 000 $ de l'ancien premier ministre du Canada et Shawiniganais Jean Chrétien. Québec offrira aussi du financement récurrent, à la hauteur de 62 000 $ par lit pour l'année en cours et 50 000 $ par lits à compter de 2022.

Au total, 16 personnes adultes vivant avec une problématique de santé pourront avoir accès aux services pendant la journée, et huit lits seront disponibles pour les personnes qui profiteront des installations sur une plus longue période.

« L'âge n'est pas pris en compte et la maladie non plus. C'est accessible tant aux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, celle de Parkinson, le trouble du spectre de l'autisme, une déficience physique ou intellectuelle, etc. » souligne Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

CIUSSS MCQ / L'une des chambres de la Maison Gilles-Carle

Pour sa part, la fondatrice de la Fondation Gilles-Carle, Chloé Sainte-Marie, s'est dite heureuse et touchée de voir un établissement ouvrir ses portes en Mauricie et ainsi, répondre à un important besoin dans la région.

« Avec ses huit chambres, sa fenestration invite-lumière sur quatre côtés donnant sur un terrain où de vieux arbres méditent allègrement, la rumeur affirme déjà qu’il s’agit "du paradis avant le paradis". »

Il s'agissait aussi d'un grand jour pour les différents organismes oeuvrant auprès des proches aidants.

« Ces cinq dernières années, j’ai œuvré à mettre sur pied une offre de service aux proches aidants de Shawinigan avec le soutien d’Appui Mauricie et du Centre d’action bénévole de Grand-Mère. Mission accomplie, enfin ! Nous pouvons répondre adéquatement aux besoins des proches aidants de notre dynamique région. » - Diane Lemay, présidente de l’Association des proches aidants de l’Énergie

CIUSSS MCQ / Cuisine de la Maison Gilles-Carle