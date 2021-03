Internet haute vitesse: 826 M$ pour brancher 150 000 foyers de plus

Québec et Ottawa investissent à parts égales plus de 826 millions de dollars pour accélérer le déploiement d'Internet haute vitesse dans les régions rurales et éloignées.

Près de 150 000 foyers devraient y être branchés d'ici septembre 2022. Au terme de ce projet, il restera donc 36 000 foyers à desservir sur l'ensemble du territoire québécois.

La pandémie a démontré l'importance que tous les Québécois aient accès à Internet haute vitesse.

Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault étaient à Trois-Rivières pour faire cette 2e annonce à saveur économique en un peu plus d'une semaine.

« Au cours de la dernière année, beaucoup de gens ont travaillé de la maison, suivi des cours à partir de leur table de cuisine, magasiné en ligne et accédé aux services du gouvernement à distance. Il est donc plus important que jamais que tous aient accès à l’Internet haute vitesse. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec afin de bâtir des communautés fortes et un avenir plus résilient pour tous. » - Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le branchement de ces quelque 148 000 foyers est notamment possible grâce à des ententes avec les entreprises de télécommunications Bell, Xplornet, Sogetel, TELUS, Vidéotron et Cogeco. La contrainte reliée aux nombreux permis nécessaires pour se connecter sur les différents poteaux est résolue, selon François Legault.

« On a des contrats de signés avec six entreprises et il y a des pénalités importantes si elles ne remplissent pas leur contrat à la date prévue. On a aussi été capable de régler le problème des poteaux avec Bell et Hydro-Québec. On a accepté de mettre une contribution importante pour que ces services-là soient offerts », indique-t-il.

Bell fournira pour sa part des connexions 100% fibre à plus de 30 000 foyers et entreprises dans près de 100 communautés au Québec.

« Bell applaudit l'engagement des gouvernements à connecter tous les Québécois grâce à cette collaboration entre le Québec et le gouvernement fédéral représentant un exemple clair et concret du leadership nécessaire pour accélérer la connectivité à large bande pour tous. La réussite de ce projet ambitieux dépendra de la collaboration et de l'exécution rigoureuse de toutes les parties impliquées et Bell est très fière d'aider à ouvrir la voie dans ce chantier historique pour le Québec. Bâtir les meilleurs réseaux est au cœur de notre stratégie et nous sommes déterminés à transformer la façon dont les Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde ». -Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell.

Le premier ministre québécois ajoute que ce projet permettra aussi d'assurer une rétention des travailleurs dans les régions plus éloignées.

«C’est un pas de géant pour remplir notre engagement à brancher tous les Québécois d’ici l’automne 2022. Avec la pandémie, on a vu que l’Internet haute vitesse est un service essentiel ; pour faire l’école à distance, pour faire du télétravail et aussi pour rester connectés avec nos proches. C’est absolument essentiel quand on veut lancer et développer une entreprise. C’est un levier économique crucial pour le développement de toutes nos régions.» -François Legault, premier ministre du Québec

(Avec la collaboration d'Olivier Caron, journaliste Bell Média Trois-Rivières)