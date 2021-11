Jean Lamarche est réélu à Trois-Rivières; Michel Angers de retour à Shawinigan

Jean Lamarche a de nouveau obtenu la confiance des Trifluviens pour un deuxième mandat. Il avait été élu lors d'une élection complémentaire en 2019, à la suite du départ d'Yves Lévesque.

« J'étais non seulement le petit nouveau, mais à l'époque j'étais roux. Maintenant, on m'a mis du gris, on m'a mis du blanc dans les cheveux. C'est de l'expérience et c'est ça que j'amène au nouveau conseil. On va savoir concilier la force des gens qui sont déjà en place avec l'énergie nouvelle de ceux qui s'en viennent.»

Très tôt en soirée, M. Lamarche a eu le dessus sur Valérie Renaud-Martin qui occupait le poste de conseillère depuis 2017. Le maire a dit vouloir se concentrer sur la relance économique de la ville à la suite de la pandémie.

« Les gens nous ont vu aller pendant deux ans. Ils ont vu ce qu'opn était capable de faire. Maintenant, ils sont prêt à nous donner un autre quatre ans pour aller plus loin... Un vrai mandat de quatre ans. Ce conseil-là va marquer l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il nous amène plus loin. La relance, c'est un tremplin pour Trois-Rivières. La relance, c'est la façon dont on va faire en sorte que Trois-Rivières va devenir une ville diversifiée, une ville où il fait bon vivre et surtout, une ville où on se sent bien. »

Jean Lamarche