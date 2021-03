Jeux du Canada: Trois-Rivières et Shawinigan veulent être candidates

C'est officiel, les villes de Trois-Rivières et Shawinigan désirent présenter les Jeux du Canada. Les deux municipalités visent l'édition d'été de 2029 ou celle de 2033.

Au cours des derniers mois, un comité, piloté par l'homme d'affaires Claude Villemure, a été mis sur pied pour préparer le dossier qui a été présenté aux deux conseils municipaux le 9 février dernier.

Ce document sera maintenant déposé au gouvernement provincial, qui est chargé de déposer les candidatures des villes intéressées au Conseil des Jeux du Canada. Si plusieurs villes québécoises se portent volontaires, le gouvernement doit choisir laquelle représentera le Québec pour l'obtention de l'événement.

La collaboration des deux Villes est essentielle, selon elle, pour avoir une chance d'être sélectionnées.

« Il faut le faire ensemble. Lorsqu'on se réunit, on a une offre d'infrastructures qui permet l'obtention des Jeux et qui va accoter n'importe quelle autre ville canadienne », avance Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

Bien que les sites de compétition ne soient pas encore tous établis, les deux Villes ont déjà quelques idées en tête.

« Par exemple, pour du baseball, le stade de Trois-Rivières est tout à fait approprié. Quant à l'aviron ou des sports sur l'eau, on est bien installé à Shawinigan », souligne le maire de Shawinigan Michel Angers.

Le comité en place veut aussi que les cérémonies d'ouverture et de fermeture soient partagées entre Trois-Rivières et Shawinigan. Le village des athlètes serait quant à lui à Trois-Rivières, notamment en raison de la capacité hôtelière qui est plus importante.

Le projet de mise en candidature est un processus d'environ deux ans, selon Claude Villemure. Lorsque les Jeux sont octroyés, la ou les villes gagnantes ont ensuite en moyenne besoin de quatre ans pour préparer l'événement.