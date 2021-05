Joyce Echaquan: « Je sais que j'ai été super méchante » avoue l'infirmière

Le témoignage attendu de l'infirmière qu'on entend insulter Joyce Echaquan dans la vidéo diffusée en direct par la femme attikamekw, avant son décès, s'est déroulé jeudi matin. Elle s'est excusée à plusieurs reprises aux proches de la défunte. Les audiences publiques du bureau du coroner se déroulent au palais de justice de Trois-Rivières.

L'infirmière de 54 ans, maintenant au chômage après avoir été congédiée, a déploré les mauvaises conditions de travail pour expliquer son comportement. Elle a cependant admis que ses propos étaient inacceptables, en éclatant en sanglot.

« Je me suis fâchée. Je ne me suis pas fâchée après elle parce que c'était une patiente attikamekw, mais à cause de la situation, de la surcharge, de la pression. Je n'en pouvais plus. [...] Personne ne veut nous aider, personne ne nous entend, ça fait des années qu'on le dit. On essaie de dénoncer ce qu'on vit, qu'on n'est pas capable de soigner nos patients parce qu'on est enterrés de paperasse. »