L’aréna Gilles-Bourassa de Shawinigan transformé en clinique de vaccination

À compter de la semaine du 7 février, Shawinigan aura sa propre clinique de vaccination massive. Une entente entre la Ville et le CIUSSS MCQ a permis de transformer l’aréna Gilles-Bourassa en centre où seront vaccinés les travailleurs de la santé.

Des équipes sont sur place depuis quelques jours pour mettre en place tout le matériel requis. Des cubicules et des dizaines de chaises ont été positionné sur le béton central pour y accueillir le personnel et le public. Pour cette première phase, les travailleurs de la santé en contact avec les usagers les plus vulnérables seront vaccinés.

La quantité de personnes qui seront convoqués sur place variera en fonction du nombre de doses que le CIUSSS MCQ recevra dans les prochaines semaines.

« Nous sommes très heureux de travailler une fois de plus en collaboration avec la Ville sur ce projet. Nous avons identifié un endroit facilement accessible, avec grande capacité d’accueil, tout en respectant les mesures sanitaires », souligne Gilles Hudon, pdg adjoint du CIUSSS MCQ.

Pour la Ville de Shawinigan, la participation à ce projet était naturelle.