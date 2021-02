L'aventurier Frédéric Dion en préparation pour une nouvelle ascension

L'aventurier Frédéric Dion n'a pas froid aux yeux, il l'a prouvé à de nombreuses reprises dans les dernières années avec des aventures qui repoussaient les limites de l'être humain. Son prochain défi : l'ascension du Mont Logan mais également la traverse du plateau sommital du mont en skis propulsés par un cerf-volant.

L'exercice n'a rien d'une partie de plaisir, l'homme de 44 ans de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en est conscient.

« C'est le plus gros massif au monde, pour vous donner une idée, le glacier sommital c'est 50 km carrés. »

Ce défi, il ne le réalisera pas seul, son ami, l'aventurier Bruno-Pierre Couture l'accompagnera dans cette aventure qui doit s'échelonner sur 5 semaines à partir du mois de mai. D'ailleurs, les deux hommes seront sur le même cerf-volant. Frédéric, qui est le plus expérimenté des deux pilotera l'engin volant.

« Être sur un glacier, il y a des pièges cachés, on peut tomber dans une crevasse. Bruno-Pierre, lui, sera attaché à une corde, 60 mètres plus bas. Comme ça si jamais un de deux tombe dans une crevasse, on est reliés. »