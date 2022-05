L’Expo de Trois-Rivières est de retour!

Les manèges, les animaux, les motocross et les spectacles font un retour après deux ans de pandémie.

L’événement aura lieu du 7 au 16 juillet prochain pour une 115e année, toujours au Terrain de l'Exposition. On y retrouvera les traditionnels manèges et jugements d’animaux, de même qu’une vingtaine de spectacles. Ce sera également le retour des sauts en motocross de l’équipe de Ben Milot pour une 10e année. Grande nouveauté cette année: les détenteurs de billets de l’expo pourront assister au match des Aigles gratuitement en soirée.

Autres nouveautés

Ce retour sera marqué par plusieurs changements et ajouts afin d’élargir la clientèle qui se voulait essentiellement familiale et de répondre à certaines demandes répétées des visiteurs. Une plage éphémère comprenant des dizaines de parasols sera notamment aménagée pour offrir un brin d’ombre aux utilisateurs des manèges lors des journées de grande chaleur. La scène principale sera également agrandie pour permettre des performances de plus grande envergure et pour accueillir davantage de spectateurs.

Deux soirées expériences sont également prévues. La première est un karaoké avec un vrai band. Les visiteurs pourront donc chanter sur scène, devant les milliers de personnes sur le site. L’Expo va également se conclure avec un spectacle son et lumière, où les organisateurs promettent d’offrir «la plus grande piste de danse de la Mauricie» et des hits de 1990 à aujourd’hui avec le groupe Vibration Party Mix.

Les spectacles

Parmi les autres spectacles offerts, on retrouve les groupes Boogie Wonder Band, Québec Redneck Bluegrass Project et Hommage à Bob Bissonnette. Plusieurs artistes pour enfants seront aussi de la fête dont Brimbelle, Arthur l’Aventurier et Caillou. La chouchou des tout-petits, la fermière Mandoline, sera aussi de retour avec un espace bien à elle.

Virage vert et site web transactionnel

Le nouveau directeur général de l’événement, Martin Langlois, a également souligné que l’Expo prenait un virage vert cet été. Il n’y aura pas de bouteilles de plastiques sur le site. La vaisselle et les ustensiles seront 100% recyclable.

« On veut être un événement leader en développement durable.» Martin Langlois, directeur général de l’Expo de Trois-Rivières

Le nouveau site web de l’événement permettra par ailleurs de faire les achats en ligne pour éviter les files aux guichets à l’entrée et pour le stationnement. Le logo de l’événement fait également peau neuve. On y retrouve la rosette de jugement des animaux pour le rappel historique, mais également beaucoup de couleurs et de mouvements, pour représenter l’aspect ludique et festif de ce rendez-vous familial centenaire.

L’EXPO, EN CHIFFRES

20 spectacles

25 manèges

150 exposants

1 000 bêtes

35 000 visiteurs

Facebook Expo de Trois-Rivières (Logo 2022)

Avec la collaboration d'Alice Trahan, Noovo Info