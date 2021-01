La ECHL approuve l'arrivée d'une équipe à Trois-Rivières

C'est maintenant officiel, le Conseil des gouverneurs de la East Coast Hockey League (ECHL) approuve l'expansion de la ligue, pour la faire passer de 26 à 28 équipes.

Le hockey professionnel fera donc son arrivée à Trois-Rivières dès l'automne prochain, comme prévu depuis déjà plusieurs semaines. Le propriétaire de la future équipe trifluvienne s'est rapidement réjouit de l'annonce.

« Nous sommes ravis d’établir le hockey professionnel à Trois-Rivières», a déclaré Dean MacDonald, président de Deacon Sports and Entertainment. « La ECHL offre un produit incroyable et demeure un outil de développement incontournable pour la Ligue nationale de hockey. Nous sommes impatients d’amorcer notre premier match à Trois-Rivières. Je souhaite également remercier monsieur le maire, Jean Lamarche ainsi que son équipe de direction pour leur collaboration et leur soutien de ce projet. »