La fin des feux d’artifices au Grand Prix de Trois-Rivières?

Cette année sera possiblement la dernière chance d’observer les traditionnels feux d'artifice du Grand Prix de Trois-Rivières.

Lors du conseil municipal, mardi soir, un montant de 70 000$ a été octroyé au GP3R pour les feux d’artifice qui se déroulent chaque année. Un montant de 25 000$, qui n’avait pas été dépensé l’année dernière, s’ajoute à ce budget. C’est donc un total de 95 000$ qui est injecté par la Ville. Cette décision n’a pas fait l’unanimité. Plusieurs élus ont dénoncé la pollution causée par cet évènement.

« On a aimé ça mais on pourrait apprendre à aimer autre chose. »

« Il faut précéder vers l’avenir. Il faut avoir d’autres façons de fêter. On dit que ça plait au gens, mais les bonbons et le chocolat ça plait aux enfants aussi. On est comme des siffleux dans la nuit. On pense que tout va bien avec les deux yeux fermés, mais on ne sait pas ce qui nous attend à deux pouces du nez. Une chose est sûre, ce n’est pas beau. »

Richard W. Dober, conseiller du district de Marie-de-l'Incarnation