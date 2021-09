La Fondation Impact de Montréal offre un terrain multisports à Shawinigan

Le nouveau mini-terrain multisports de Shawinigan, offert par la Fondation Impact de Montréal, a été inauguré jeudi. Il est maintenant ouvert à l'ensemble de la population au parc Paul-André-Potvin.

Il s'agit de la troisième surface gazonnée de la Fondation à voir le jour au Québec, mais la première à l'extérieur de Montréal. Elle permettra aux jeunes et moins jeunes de pratiquer divers sports et demeurer actifs sur un terrain de qualité.

« C’est précisément par le biais d’installations comme celle-ci que la Fondation souhaite continuer de favoriser l’insertion sociale en livrant un lieu sécuritaire afin de permettre aux jeunes de se divertir, demeurer actifs et découvrir leur passion pour le sport. Je tiens également à remercier la précieuse collaboration de la Ville de Shawinigan dans ce projet, qui nous a permis de réaliser pleinement notre vision » a déclaré la présidente de la fondation, Carmie Frassetti Saputo.

Le terrain sera ouvert en période estivale et sans frais pour la communauté.

« C’est un privilège pour Shawinigan d’être la première ville à l’extérieur de Montréal à recevoir un mini-terrain multisports de la Fondation Impact de Montréal. Cet ajout au parc Paul-André-Potvin est un plus pour nos citoyens et cela complète bien les installations de tennis et de jeux d’eau qui y sont déjà. C’est une belle destination sportive pour tous ! », s'est réjoui le maire de Shawinigan Michel Angers.