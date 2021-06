La Fondation RSTR lance l'événement « Pédalez pour nos aînés »

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) lance sa première activité de financement depuis un an. L'événement « Pédalez pour nos aînés » se tiendra en septembre prochain au cours duquel la Fondation espère amasser plus de 30 000 $.

Afin de créer un mouvement de solidarité envers les aînés de la région, tout en sensibilisant la population à leur réalité et à celle des employés de la santé qui oeuvrent à leur bien-être, cet événement sportif a pour objectif de recueillir des fonds qui serviront à bonifier concrètement les services et les soins de santé offerts à nos aînés en établissement.

« Cette activité dédiée à nos résidents est non seulement une grande marque de générosité envers nos aînés, particulièrement en ces temps de pandémie, mais également une opportunité de bonifier et d'unifier leur milieu de vie. Nous sommes sincèrement reconnaissants de constater la mobilisation des citoyens qui, en participant à ce défi sportif, leur apporteront un soutien indéniable et véritablement apprécié » a mentionné M. Sébastien Rouleau, directeur du programme de soutien à l'autonomie de la personne âgée, CIUSSS MCQ.