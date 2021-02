La malchance s'abat sur un agriculteur de St-Léon-le-Grand

Un agriculteur de St-Léon-le-Grand semble pourchassé par la malchance. L'homme a été victime d'un 3e incendie, lundi après-midi, en à peine quelques semaines.

Après avoir vu son garage et son poulailler rasés par les flammes c'est cette fois sa résidence du chemin du Grand-Rang qui a été la proie des flammes. L'incendie a pris naissance dans le garage attenant à la résidence et s'est ensuite propagé à l'ensemble du bâtiment. Des pompiers de Sainte-Angèle-de-Prémont et de Saint-Paulin sont venus en renfort à ceux de Saint-Léon-le-Grand qui n'ont malheureusement rien pu faire puisque que le brasier était déjà incontrolable à leur arrivée.

Pour l'instant, rien indique que le feu pourrait être d'origine criminelle, des expertises seront nécessaires afin d'établir la cause.