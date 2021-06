La Mauricie et le Centre-du-Québec près de la zone verte ?

Est-ce que la Mauricie et le Centre-du-Québec pourraient passer au vert cette semaine? Les indicateurs semblent pointer dans cette direction.

Depuis plus d'une semaine, le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 demeure très bas. Par exemple, vendredi, un seul cas était répertorié sur tout le territoire. Ce week-end, seulement 4 infections se sont ajoutées samedi et le même chiffre dimanche.

Les cas actifs sont aussi en baisse, pour un total de 8,8 par 100 000 habitants, l'un des meilleurs ratios en province. Pour l'instant, le passage en zone verte n'est pas prévu avant une dizaine de jours, bien qu'il n'est pas écarté que cela puisse se produire plus tôt.

Rappelons qu'en zone verte, 10 personnes provenant d'adresses différentes ou encore trois familles peuvent se rassembler à l'extérieur et à l'intérieur, tout en respectant les mesures sanitaires de base. Les sports extérieurs peuvent aussi réunir jusqu'à 50 personnes à la fois et 25 à l'intérieur.

La vaccination va bon train

Entre temps, la vaccination progresse très bien en Mauricie et au Centre-du-Québec. Déjà plus de 50 % des jeunes de 12 à 17 % ont reçu leur première dose. Pour la population générale, on approche les 70 %.

Également, les personnes de 55 ans et plus peuvent maintenant devancer le rendez-vous de leur 2e dose de vaccin sur le portail ClicSanté.