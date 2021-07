La Mauricie offre des « Escapades mystères »

Dès le 13 août, il sera possible de vivre une panoplie d'aventures en Mauricie, sans savoir à l'avance de quoi il s'agit. C'est le nouveau concept lancé par Escapade Mauricie et Tourisme Mauricie.

« Escapade Mystère » vous offre la possibilité de réserver un séjour dans la région avec des activités choisies sur mesure selon vos intérêts. Toutefois, vous connaitrez les activités en question qu'une fois rendu sur place.

Il suffit de remplir un sondage en ligne, sur le site web d'Escapade Mystère, afin d'identifier quels types de loisirs vous aimer, combien vous souhaitez en faire et d'indiquer quelles activités vous intéressent moins. Par la suite, l'entreprise se charge de vous envoyer une proposition que vous pouvez accepter, modifier ou refuser.

« Tu sauras tout de même où tu vas dormir et tu auras droit à quelques indices concernant les activités qui t’attendent (parce que ça serait plate que t’oublies d’apporter un essentiel comme ton maillot de bain, tes espadrilles ou tes Tums », peut-on lire sur le site web.

L'aventure pourrait donc vous envoyer vous faire dorloter, vous rendre en forêt, sur l'eau, dans les airs, dans des restaurants et les microbrasseries, selon vos goûts.

Un délai de deux semaines entre la réservation et le départ est demandé et le prix varie entre 200 $ et 500 $ par personne pour l'organisation des deux jours et la nuitée.