La Mauricie passe en zone jaune

En zone orange depuis plus de trois mois, la Mauricie Centre-du-Québec passe en zone jaune aujourd'hui à l'instar du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l'est du Bas-Saint-Laurent.

Parmi les changements, il est maintenant possible de rassembler deux familles à l'intérieur tout en respectant la distanciation. Le retour en zone jaune signifie également la réouverture des bars après 240 jours de fermeture. Le nombre de personnes admises dans les lieux de culte passe quant à lui de 100 à 250. Il est aussi permis d'avoir 50 invités dans un mariage ou des funérailles plutôt que les 25 en zone orange. À noter que dès vendredi, il sera possible de pratiquer des sports avec contacts brefs avec un maximum 25 personnes.

Par ailleurs, il ne demeure que 80 cas actifs en Mauricie et au Centre-du-Qc soit 31 de ce côté-ci du fleuve et 49 au sud. Les statistiques des derniers jours tendent vers un retour en zone verte d'ici peu.