La pénurie de sauveteurs frappe durement la Mauricie

Il manque environ 3000 sauveteurs partout au Québec, mais particulièrement en Mauricie.

On compte environ 1,6 sauveteur par 1000 habitants au Québec, comparativement à 0,76 dans la région. La pandémie serait un des facteurs de la pénurie. Pendant presque deux ans, les cours de natation ont été suspendus, de même pour les formations de sauveteur. La piscine de l’Université de Québec à Trois-Rivières, qui a été fermé pendant plus de 3 ans, serait également une des causes. Les employeurs devaient recruter des sauveteurs de Shawinigan.

La Société de sauvetage du Québec demande aux employeurs d’engager des préposés à la surveillance de 15 ans. Plusieurs employeurs préfèrent engager des sauveteurs nationaux de 16 et 17 ans. Pour la Mauricie, il y a 91 personnes âgées de 15 ans et plus qui ont un statut d’assistant-surveillant sauveteur.

« J’ai un bon nombre de jeunes de 15 ans disponibles qui ne peuvent pas travailler parce que tous les postes sont occupés par les sauveteurs nationaux de 16 et 17 ans. » Raynald Hawkings, directeur général de la Société de sauvetage du Québec

Il y a présentement 209 personnes de 16 ans et plus qui ont le statut de surveillant sauveteurs.

Un texte d'Alice Trahan