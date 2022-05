La police de Trois-Rivières remet plusieurs contraventions pour des scooters modifiés

Les 18 et 19 mai derniers, les policiers de Trois-Rivières ont tenu une opération de sensibilisation à proximité des écoles secondaires Chavigny, des Pionniers et des Estacades.

Les patrouilleurs avaient déjà procédé à une campagne de sensibilisation au début du mois de mai. Ils avaient effectué des rencontres dans quelques établissements scolaires de Trois-Rivières pour informer sur la réglementation et l’utilisation sécuritaire d’un scooter. Également, un document informatif avait été remis aux parents et aux étudiants.

À la suite de ses démarches, les patrouilleurs de l’Unité de soutien opérationnel (USO), de la Direction de la police de Trois-Rivières ont remis 28 constats d’infraction, les 18 et 19 mai, en lien avec des silencieux modifiés, des rétroviseurs manquants et des équipements non conformes. Au total, 99 cyclomoteurs ont été vérifiés près des écoles secondaires.

Un texte d'Alice Trahan