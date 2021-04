La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie a présenté jeudi sa nouvelle identité de marque. La RGMRM devient Énercycle.

« Par notre mission et notre vision, nous sommes déjà portés par l’idée même de « cycle ». Nous récupérons les matières qui nous sont confiées et prolongeons leur durée de vie. Mais nous déployons aussi leur plein potentiel, par exemple, en les transformant en source d’énergie ou matière fertilisante », souligne le président du conseil d’administration de la RGMRM, maintenant Énercycle, Michel Angers.

Les activités et services d’Énercycle ont évolué au fil des ans, ce qui nécessitait aussi une adaptation de l'image de l'organisation.

« Nous portons actuellement des projets majeurs dans notre région, comme la transformation des biogaz en énergie renouvelable et bientôt le déploiement de la collecte et du traitement des matières compostables tant attendu par la population », ajoute M. Angers.

Gracieuseté

L'organisme a tenu à intégrer les significations des mots « gestion », « récupération » et « transformation » dans son nouveau nom.

« Lorsqu’on prononce « Énercycle », on entend le mot « recycle ». Le terme « ÉNER » quant à lui désigne « énergie ». Son alliance avec le mot « cycle » rappelle la force et l’ampleur des responsabilités et des ambitions de l’organisation », explique-t-on.