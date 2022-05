La route 155 entre Shawinigan et La Tuque inondée

Vous comptiez peut-être profiter du long week-end à venir pour ouvrir le chalet? Il faudra visiblement revoir les plans. La pluie des derniers jours et la fonte des neiges en montagne causent des inondations sur plusieurs routes, dont la 155 entre Shawinigan et La Tuque, plus précisément au kilomètre 98. La Ville de La Tuque demande aux propriétaires de chalet et aux touristes de ne pas se rendre sur place aux cours des prochains jours.

Le MTQ avait à l’œil le haut niveau de la rivière St-Maurice depuis quelques jours. Il a procédé à des travaux de rehaussement de la chaussée sur la route 155 entre Shawinigan et La Tuque pour contrer la crue des eaux, plus précisément au km 98. La rivière a finalement recouvert la route au cours de la nuit de mardi à mercredi. La circulation se faisait en alternance mercredi matin.

Des problèmes majeurs à La Tuque

Aussi, à La Tuque, les routes 10 et 25 sont présentement inaccessibles à la circulation. La Ville note aussi des affaissements de chaussées sur la 13 et la 23. Si votre chalet se trouve à l'extérieur de la région, dans Lanaudière ou au Saguenay entre autres, sachez que plusieurs cours d'eau sont aussi sous surveillance actuellement. Les autorités recommandent de faire quelques vérifications auprès de votre zec ou de la municipalité avant de partir.

Denis Désaulniers (route 13, km 221)





Trois-Rivières sur un pied d’alerte

La Ville de Trois-Rivières se prépare au pire. Selon les prévisions pour les prochains jours, elle estime que le niveau de l’eau pourrait dépasser celui atteint en 2017, alors qu’il y a eu des inondations majeures en Mauricie pendant plusieurs semaines. Des sacs de sable seront mis à la disposition des citoyens au cours de la journée au Centre de services aux citoyens sur la rue De Grandmont. Les autorités émettent aussi plusieurs recommandations pour les résidents aux abords des cours d’eau, dont celle de ne pas mettre une embarcation à l’eau au cours des prochains jours.

Recommandations de la Ville de Trois-Rivières

Optimisez le positionnement de vos sacs de sable avec vos voisins afin de créer une digue linéaire pour que tous soient protégés

Rangez les objets de valeur aux étages supérieurs

Mettez à l’abri les produits nocifs et bouchez le drain du sous-sol

Fermez le gaz et l’électricité avant que l’eau ne pénètre votre résidence

Sur votre terrain et aux abords de la rivière, mettez à l’abri et sécurisez tout objet qui pourrait être emporté par le courant