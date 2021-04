La rue des Forges deviendra piétonne ce vendredi

La rue des Forges, entre les rues Champlain et du Fleuve, sera piétonne en tout temps dès ce vendredi. La Ville de Trois-Rivières revient avec ce projet, après qu'il ait connu un fort succès l'été dernier.

Les véhicules n'auront donc plus accès à cette artère importante du centre-ville, et ce, jusqu'au mois d'octobre. Dès jeudi, les équipes s'affaireront à installer les clôtures en bordure de rue. Également, les terrasses des restaurants feront leur apparition et pourront prendre tout l'espace nécessaire sur le trottoir, afin de permettre une meilleure distanciation entre les tables.

La Ville et Culture Trois-Rivières promettent aussi que la rue des Forges sera plus attrayante visuellement que l'été dernier, notamment grâce à un marquage au sol artistique et coloré, qui sera fait dans les prochaines semaines.

« Les aménagements piétonniers réalisés l’an dernier ont été salués partout à travers le Québec et cet été, la rue des Forges sera plus belle que jamais! Cette annonce place le décor, nous avons très hâte de vous présenter la programmation estivale en juin! », annonce le maire Jean Lamarche.

L’accessibilité aux commerces pour les personnes à mobilité réduite sera également améliorée cet été. La Ville et Trois-Rivières Centre fourniront des rampes d’accès amovibles en plus grand nombre aux commerçants.