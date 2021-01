La station de plein-air Val-Mauricie ouvre ce vendredi

Les adeptes de plein-air auront accès à un endroit de plus dans la région pour profiter des joies de l'hiver, à compter de ce vendredi. La station de plein-air Val-Mauricie à Shawinigan ouvre ses portes à temps pour le week-end.

Les employés en sont à terminer les pistes de descente sur tubes. Il s'agit d'ailleurs de la seule activité qui sera offerte. Pour l'instant, deux pistes sont prêtes et la neige attendue ce jeudi devrait permettre d'en ajouter d'autres.

Les visiteurs n'auront pas à réserver leurs billets à l'avance. Ils pourront directement se présenter sur les lieux et une personne par famille sera autorisée à la billetterie. Également, ceux qui souhaitent entrer dans le chalet pour se réchauffer disposeront d'une période de 15 minutes tout au plus et ne pourront pas manger à l'intérieur. Ils devront aussi porter un masque en tout temps à l'intérieur, alors que le port du couvre-visage ou du cache-cou sera demandée à l'extérieur.

La station de plein-air profite de la journée pédagogique de vendredi au centre de services scolaire du Chemin-du-Roy pour ouvrir ses portes. Par la suite, le site sera accessible seulement les week-ends.

Archives - Olivier Caron