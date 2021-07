La terrasse Saint-Lau ne sera finalement pas de retour cet été

La terrasse St-Lau au parc portuaire de Trois-Rivières ne sera finalement pas de retour cet été. Ce revirement de situation survient en raison d'une pénurie de main d'oeuvre.

L'organisme Trois-Rivières Centre avait annoncé dernièrement qu'elle ramenait le concept pour une 2e saison estivale, avant de reporter l'ouverture en raison d'un manque de personnel. Cette problématique n'aura finalement pas pu être réglée et l'organisme n'a eu d'autres choix que d'annuler le projet.

« Malheureusement, c’est la triste réalité, mais notre organisation est là pour supporter les initiatives de ses membres ou d’en créer pour les aider, pas pour ajouter de la pression sur leurs structures. Nous sommes dans une situation totalement différente de l’an dernier et on doit savoir s’ajuster à la réalité du contexte et du moment. Nous aurions tellement aimé ouvrir, on y était rendus, mais ça créait d’autres problématiques que nous souhaitons éviter », s'est attristée Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre.