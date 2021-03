La vaccination élargie aux 70 ans et plus

Moins de 24 heures après avoir élargit l'accès au vaccin contre la COVID-19 aux 75 ans et plus, la Santé publique le rend disponible aux 70 ans et plus.

La façon de faire est la même, il suffit de prendre rendez-vous en visitant la page Web Québec.ca/vaccinCOVID ou en composant le 1 877 644-4545.

La vaccination de masse débutera la semaine prochaine dans la région, soit le 17 mars, sauf à La Tuque où elle débutera demain (11 mars). Les plages horaires pour prendre rendez-vous seront affichées sur clicsante.ca dès 13h aujourd'hui. Selon le CIUSSS MCQ, ces personnes devraient recevoir leur première dose d'ici la mi-avril.

Les 7000 doses du vaccin de Pfizer attendues cette semaine ont été réceptionnées.

Jusqu’à maintenant, 31 150 personnes ont pris rendez-vous en Mauricie et au Centre-du-Québec. Il reste actuellement 14 700 plages horaires disponibles et d’autres seront ajoutées en fonction des doses de vaccin que nous recevrons.

Également, 27 994 employés du réseau de la santé et résidents de CHSLD, RPA et RI ont été vaccinés en Mauricie et au Centre-du-Québec,

Avec la collaboration de Frédéric Beaulieu