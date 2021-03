La vaccination élargie aux 70 ans et plus

Moins de 24 heures après avoir élargit l'accès au vaccin contre la COVID-19 aux 75 ans et plus, la Santé publique le rend disponible aux 70 ans et plus.

La façon de faire est la même, il suffit de prendre rendez-vous en visitant la page Web Québec.ca/vaccinCOVID ou en composant le 1 877 644-4545.

La vaccination de masse débutera la semaine prochaine dans la région, soit le 17 mars, sauf à La Tuque où elle débutera demain (11 mars). Les plages horaires pour prendre rendez-vous seront affichées sur clicsante.ca dès 13h aujourd'hui. Selon le CIUSSS MCQ, ces personnes devraient recevoir leur première dose d'ici la mi-avril.

Les 7000 doses du vaccin de Pfizer attendues cette semaine ont été réceptionnées.

Jusqu'à maintenant, 27 994 personnes ont été vaccinées en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Avec la collaboration de Frédéric Beaulieu