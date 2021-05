La Virée du maire, gratuite, débute ce samedi à Trois-Rivières

La traditionnelle Virée du maire est gratuite, cette année, à Trois-Rivières. L'édition 2021 est également présentée dans une formule adaptée en raison du contexte actuel.

Plutôt que de se tenir sur une seule journée, l'évènement débute ce samedi, 22 mai pour s'étirer jusqu'au 20 juin. Les Trifluviens auront donc un mois pour participer à la Virée du maire.

Pour éviter tout rassemblement, le comité organisateur a décidé d'offrir six parcours aux participants. Ceux-ci pourront n'en faire qu'un seul, ou plusieurs. L'objectif est d'accumuler 40 075 km pour l'ensemble des participants, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre.

Il est possible de réaliser le défi à pied, à la course, à vélo, en patin à roulettes ou même en trottinette. Des prix de participation sont aussi en jeu.

Adaptés aux normes sanitaires, les parcours sont accessibles à toute la famille. À l’entrée de chaque site, de l’affichage permettra aux participants d’inscrire leur kilométrage en scannant un code QR à l’aide de leur appareil mobile. C’est en suivant de petits drapeaux et coroplasts que les sportifs pourront compléter les parcours.

Les six parcours sont dispersés à travers la ville, allant de Pointe-du-Lac à Saint-Louis-de-France, du milieu urbain au sentier forestier.

Voici la description de chacun d'entre eux selon la Ville de Trois-Rivières: (carte ci-bas)

1. L’Aventurière - District 55

Idéales pour la marche, la course ou le vélo de montagne, ces boucles de 5 et 7 kilomètres s’aventurent au coeur du boisé de l’aire écologique Châteaudun.

2. La Polyvalente - Sports Experts

Surpassez-vous en réalisant ce parcours linéaire qui vous fera sentir comme un cycliste olympique! Entre un parcours de 14 km qui vous fera rejoindre le magnifique secteur des Vieilles-Forges et un autre de 6 km qui vous éblouira par son impressionnante vue sur la ville, les amateurs de vélos et de course à pied seront ravis.

3. La Captivante - Financière Banque Nationale

Longez les rives de la rivière Saint-Maurice à la marche ou à la course dans ce décor urbain et dynamique totalisant 6 km passant par Trois-Rivières sur Saint-Laurent et le parc Robert-Bourassa.

4. La Forestière - Port de Trois-Rivières

Idéal pour les sorties en bulle familiale, le sentier Forestia offre une boucle de 4 km de marche au coeur de cette magnifique forêt sillonnée par le ruisseau Saint-Charles.

5. La Terre promise - Ville de Trois-Rivières

Son trajet linéaire de 10 km est idéal pour les cyclistes et les coureurs, la réputation de la piste cyclable du parc de la Terre-des-Loisirs n’est plus à faire!

6. La Grande traversée - IGA

Fraîchement aménagés, les 5 km du parc linéaire des Coteaux se prêtent parfaitement à la marche, la course ou au patin à roues alignées. Un circuit de 2 km y attend aussi les petits athlètes. Mais préparez vos mollets, ça ne s’appelle pas des Coteaux pour rien!

V3R

Grâce à l’implication financière des partenaires, un montant de 10 000 $ sera remis à la toute fin de l’événement à Centraide Mauricie Centre-du-Québec pour soutenir la communauté trifluvienne.