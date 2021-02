Le Cégep de Shawinigan aura sa « clinique-école »

Les étudiants en soins infirmiers du Cégep de Shawinigan auront accès à une toute nouvelle clinique pour leurs stages.

Elle sera située à même les locaux du centre de services ambulatoires qui sera construit dans le secteur Grand-Mère et qui ouvrira dans un an, soit à l'hiver 2022. Le projet est évalué à 150 000 $ d'ici trois ans, dont 125 000 $ sont financés par Desjardins et le reste, par le Cégep lui-même. Un montant de 60 000 $ est réservé pour l'achat de l'équipement.

Il s'agira de la toute première clinique-école intégrée dans un milieu de soin au Québec.

« Les étudiants pourront développer leurs compétences dans un contexte réel permettant une prise en charge du patient dès son arrivée jusqu’à la fin du traitement en étant supervisés par des enseignants en collaboration avec le personnel du CIUSSS MCQ. Cette intégration dans le milieu permettra aux étudiants de développer leur autonomie et leur jugement clinique, tout en côtoyant l'équipe de professionnels en place », avance Lucie Hamel, directrice des études du Cégep de Shawinigan.

Ainsi, les jeunes auront l'occasion d'évoluer avec des professionnels, d'offrir des soins de premières lignes aux patients et de mieux se préparer au marché du travail. Celui-ci est d'ailleurs durement touché par la pénurie de main d'oeuvre. Le Cégep a d'ailleurs constaté une baisse des inscriptions dans ce domaine au cours des dernières années. Actuellement, 110 étudiants sont inscrits dans le programme de Soins infirmiers.

« Le nombre de diplômés ne suffit plus à combler les besoins sur le marché de l'emploi, explique le directeur général du Cégep de Shawinigan, Éric Milette. Il y a également un enjeu d'attractivité de la main d'oeuvre dans le domaine de la santé. En mettant de l'avant des projets novateurs comme celui-là, on souhaite stopper cette diminution et offrir un coup de main au CIUSSS MCQ », complète-t-il.

Il est donc facile d'imaginer que cette annonce soit très bien accueillie du côté du CIUSSS MCQ.

« Cette clinique-école permettra aux étudiants de perfectionner leur apprentissage sous la supervision de personnel qualifié dans un environnement très stimulant. Une préparation concrète pour leur future profession », souligne Caroline Guertin, directrice adjointe des services ambulatoires de santé primaire et gestion des maladies chroniques au CIUSSS MCQ.

Les étudiants y auront accès à compter de 2022.