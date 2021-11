Le Cirque du Soleil sera de retour à Trois-Rivières en 2022

Le Cirque du Soleil pourra finalement présenter son 6e spectacle de la série hommage, l'été prochain, à Trois-Rivières. « Vive nos Divas » sera présenté en 2022 à l'Amphithéâtre Cogeco.

Initialement prévu en 2020, puis repoussé deux fois, ce spectacle mettra en vedettes 23 artistes de cirque. Nouveauté cette fois: chaque chanson sera interprétée directement sur scène par quatre chanteuses.

« Pour moi, c'est un gros plus. Il y aura une dynamique de plus dans le spectacle. Les quatre chanteuses seront assez différentes, avec des voix adaptées selon les chansons ».

Les chanteuses qui monteront sur scène ne sont pas encore choisies. Le processus d'audition est toujours en cours. Malgré tout, celle qui se chargera de la mise en scène et des chorégraphies, Lydia Bouchard, se réjouit de cet ajout.

« J'ai déjà eu le bonheur de faire ça avec le Cirque en Europe, et avoir des voix naturelles, présentes sur scène, c'est un luxe. Le défi c'est de choisir la bonne chanson. On veut encore sentir la personne hommagée, on ne veut pas faire d'imitations. On veut apporter une autre voix à la table, mais qu'on aille jouer dans les souvenirs quand même », soulève-t-elle.

Noovo Info (Olivier Caron) / De gauche à droite: Jean-Phi Goncalves (directeur musical), Daniel Lamarre (président-chef de la direction du Cirque du Soleil), Roger Picard (président du conseil d'administration de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières), Lydia Bouchard (metteuse en scène et chorégraphe), Steve Dubé (dg de la Corporation des événements de Trois-Rivières), Jean Lamarche (maire sortant de Trois-Rivières) et Marie-Josée Adam (productrice exécutive et chef de la création du Cirque du Soleil)

Par ailleurs, Lydia Bouchard travaillera une fois de plus de pair avec le directeur musical Jean-Phi Goncalves, qui a arrangé la musique des cinq opus du Cirque présentés à Trois-Rivières.

Le président et chef de la direction du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, tenait à être présent lors de l'annonce de mardi. L'homme originaire du secteur Grand-Mère à Shawinigan est heureux que son entreprise puisse à nouveau se produire au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice.

« C'est le seul endroit au monde où le Cirque rend hommage aux artistes d'ici. On est très fier d'être devenu une destination touristique à Trois-Rivières, avec 70% des spectateurs qui viennent de l'extérieur de la ville », mentionne M. Lamarre.

Le spectacle « Vive nos Divas » sera offert du 20 juillet au 20 août 2022 à l'Amphithéâtre Cogeco. Bien que plusieurs billets ont déjà été vendus en 2019, d'autres sont déjà disponibles en ligne ou à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson.