Le CIUSSS MCQ ordonne les déménagements de résidents en RPA

Une vingtaine de personnes âgées qui se trouvent dans deux résidences privées de Trois-Rivières, la Villa du parc 2012 et la résidence Saint-Pie X, devront déménager dans les prochains jours.

Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec a demandé leur relocalisation pour « des enjeux de sécurité et de qualité des soins » après avoir reçu des informations sérieuses dans les derniers jours.

« À partir du moment où on reçoit les informations, nos équipes ont enquêté pour s'assurer que notre décision soit la bonne. Elle a été prise par une équipe mandatée pour enquêter relativement à ce type d'événements-là », avance Sébastien Rouleau, directeur du programme de soutien à l'autonomie de la personne âgée au CIUSSS MCQ.

La propriétaire des deux établissements, Nathalie Boisclair, ne verra toutefois pas ses certifications être révoquées. Elle a d'ailleurs fait parvenir une lettre aux médias dans laquelle elle affirme que « les actions posées par le CIUSSS MCQ sont complètement disproportionnées ».

« Mes résidents, je les aime. Ils le savent, ils le ressentent. Ils pleurent ce soir, de devoir quitter un milieu sain, un chez soi bienveillant et sécuritaire », affirme-t-elle.

Mme Boisclair trouve aussi « déplorable de délocaliser, en pleine pandémie, des gens qui sont bien, en sécurité, et disons-le : heureux ».

L'artiste Jean Beaulieu, dont la mère habite la résidence Saint-Pie X, ne comprend pas non plus la situation. Il a affirmé au quotidien le Nouvelliste que sa mère ne s'est jamais plainte d'un mauvais service et qu'elle recevait tous ceux auxquels elle avait droit.

Le CIUSSS MCQ soutient que la décision prise cette semaine est définitive.

Avec la collaboration de Frédéric Beaulieu, journaliste, Bell Média Trois-Rivières