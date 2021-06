Le CIUSSS MCQ ouvre plus de sans rendez-vous pour le vaccin Pfizer

La santé publique régionale a annoncé qu'elle était en mesure d'ouvrir plus de plages horaires sans rendez-vous pour les personnes qui n'ont pas encore reçu leur première dose.

Ce vendredi ainsi que tout le week-end, des doses seront disponibles dans les différentes cliniques de vaccination de masse de la Mauricie. Les personnes de 12 ans et plus sont invitées à s'y présenter. C'est le sérum de Pfizer-BioNTech qui sera administré.

Vendredi 4 juin 2021

Drummondville : 16 h à 19 h

Shawinigan : 8 h 30 à 15 h 30

La Tuque : 8 h 30 à 11 h 30

Nicolet : 8 h 30 à 15 h 30 ​

Victoriaville : 8 h 30 à 16 h

Kingsey Falls (Cascades) : 9 h à 15 h

Samedi 5 juin

Shawinigan : 8 h 30 à 15 h 30

Nicolet : 13 h à 15 h 30

Victoriaville : 8 h 30 à 16 h

Dimanche 6 juin

Shawinigan : 8 h 30 à 15 h 30

Victoriaville : 8 h 30 à 16 h

La clinique mobile poursuit sa route

Le CIUSSS MCQ déploie sa clinique de vaccination mobile ce vendredi afin de rejoindre un plus grand public. Les doses seront offertes sans rendez-vous, au centre-ville de Trois-Rivières. L'autobus se trouvera au coin des rues des Forges et Badeaux entre midi et 20h.

Elle se déplacera ensuite du côté de Drummondville, au Parc Woodyatt, de 9h à 17h. Il s'agira là aussi d'une clinique sans rendez-vous.

