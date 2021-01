Le Défi ski Leucan s'adapte pour sa 11e édition

La pandémie n'aura pas eu raison du 11e Défi ski Leucan. La traditionnelle levée de fonds aura lieu non pas sur une seule journée, mais sur une semaine, soit du 13 au 21 mars 2021.

Cette année, les participants devront effectuer quatre heures de ski ou de planche à neige à la station Vallée du Parc à Shawinigan, ou réaliser quatre heures d’un autre sport d’hiver pour réussir le Défi ski Leucan. L'inscription est possible en ligne au www.defiski.com.

« Les sports de glisse et les sports d'hiver sont permis en respectant les consignes sanitaires. Ils sont aussi l’occasion de garder le moral et la forme. Leucan invite la population à profiter du plein air et des joies de l'hiver tout en posant un geste pour soutenir les enfants atteints de cancer. », explique Catherine Gélinas, chargée de projets, développement philanthropique à Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec.

Les participants d’une même équipe peuvent relever leur défi individuellement afin de respecter les mesures sanitaires.

L’animateur du BOOST au 102.3 Énergie en Mauricie, Pascal Guité, reprend son rôle d’ambassadeur. Également, le directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières sera président d'honneur pour une quatrième année en compagnie de sa fille Clara.

« La cause de Leucan, c’est une affaire de famille autant chez nous qu’au sein de la grande famille Desjardins. Même si tout est en pause, la maladie ne l’est pas. C’est pourquoi il est plus important que jamais d’être présents pour les enfants et leur famille. Je lance l’invitation à tous à participer à l’édition du Défi ski Leucan la plus accessible qui soit, peu importe le sport, pour qu’ensemble, on continue de faire la différence. », souligne M. Bélanger.