Le Faubourg du Mont-Bénilde pourrait accueillir des réfugiés ukrainiens ?

Le Faubourg du Mont-Bénilde de Bécancour pourrait offrir leurs installations lorsque les autorités gouvernementales auront besoin d'un lieu d’hébergement pour les nouveaux arrivants ukrainiens. Le Centre de Simulation médicale et Tactique de l'Est (CSMTE) a initié le projet d'accueil aux nouveaux arrivants en provenance de l’Ukraine.



« Une de nos sous-branches qui est TACTIMED est une firme de consultation dans le domaine de tout ce qui est formation, prévention, santé et sécurité, c'est sûr que la cause est venue nous chercher par rapport à tout ce qui se passe depuis les derniers jours et on a pris l'initiative de vouloir aller de l'avant avec la direction du Faubourg Mont-Bénilde situé à Bécancour ou nos bureaux sont situés. »

Jonathan Radzvicia, directeur du développement et du marketing de TACTIMED