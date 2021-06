Le Festival du Cochon de Ste-Perpétue remis à 2022

Il n'y aura pas de courses au cochon graissé cet été à Sainte-Perpétue, au Centre-du-Québec. Malgré le déconfinement prévu par le gouvernement du Québec, le Festival du Cochon a préféré remettre sa 43e édition à 2022.

La direction explique que le festival, « dans son fondement et son âme », accueille trop de gens et qu'il s'agit d'un événement festif où les rassemblements et rapprochements sont inévitables.

« Nous préférons donc re-porc-ter notre 43e édition afin de vous revenir avec un festival comme vous l'aimez où les gens pourront faire la fête entre amis sans restriction », explique-t-on sur la page Facebook du festival.

L'édition 2020 avait été repoussée au début du mois d'août 2021. Les festivaliers devront finalement attendre encore une autre année avant d'assister de nouveau aux traditionnelles courses aux cochons graissés.