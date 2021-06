Le Festival Western aura lieu en formule hybride

Après avoir été contraint d'annuler ses activités régulières en septembre 2020, le Festival Western de Saint-Tite confirme que la 53e édition aura bel et bien lieu en septembre, mais en formule hybride.

L'événement sera présenté du 10 au 19 septembre. Pour faciliter la gestion des festivaliers sur place, l'organisation a décidé de concentrer sa programmation à l'intérieur d'un seul périmètre, soit aux Grandes Estrades Coors Original. L'enceinte pourra accueillir 2500 personnes pour chacune des activités et des épreuves offertes.

« Afin de limiter sa capacité d'accueil et de prévenir toute forme de rassemblements pouvant mettre le respect des mesures sanitaires en jeu, aucune animation et aucun déploiement ne seront faits par le Festival ailleurs dans la ville », soutient le festival par voie de communiqué.

Une partie de la programmation, qui sera dévoilée le 21 juin, se tiendra sur le web.

« Ce qui a orienté nos réflexions au cours des derniers mois, c'est la santé des citoyens et de tous les gens impliqués de près ou de loin dans notre événement », a exprimé le directeur général du Festival, Pascal Lafrenière. « Après une édition 100% virtuelle l'an dernier, on attendait avec impatience les mesures nous permettant de recevoir des gens dans nos installations et de leur offrir une expérience à la hauteur de notre réputation, et ce tout en respectant les consignes émises par la santé publique », conclut-il.