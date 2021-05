Le FestiVoix de retour cet été

Le FestiVoix de Trois-Rivières aura finalement lieu cet été, du 25 juin au 4 juillet. Bien que le parc portuaire n'est pas près d'être à nouveau plein à craquer, la formule choisie par le comité organisateur offrira des spectacles en présence et sur le web.

« Ça nous a manqué de voir les festivaliers, les bénévoles, les artistes. Notre job, c'est d'organiser un festival qui va donner du plaisir aux gens, et qu'on puisse enfin le proposer, on est super satisfait. »

La programmation, qui sera dévoilée le 26 mai prochain, ne comptera que des artistes québécois, pour des raisons évidentes. Ceux-ci performeront sur la majorité des sites habituels, mais devant de plus petites foules. Les gens qui ne pourront se procurer de billets auront tout de même l'occasion d'assister aux spectacles en mode virtuel.

« On a tellement de bons talents au Québec que ça nous permet d'avoir une programmation super riche. Les sites seront repensés avec de nouveaux décors. »

Pour l'instant, le FestiVoix ne pourra vendre que 250 billets par spectacle, afin de répondre aux normes sanitaires en vigueur dans les salles de spectacle, même si les représentations auront lieu à l'extérieur. Si les règles du gouvernement s'assouplissent d'ici le 25 juin, le FestiVoix s'adaptera.

« On se prépare à l'évolution éventuelle des mesures sanitaires. J'espère que ça ira en s'améliorant et qu'on pourra avoir plus de monde que ce qu'on pense. »