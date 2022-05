Le GP3R annonce le retour de la deuxième fin de semaine d'activités

Après deux ans de pandémie, le Grand Prix de Trois-Rivières retrouve sa formule sur deux fins de semaine.

L’évènement, qui devait avoir lieu du 5 au 7 août, se poursuivra la semaine suivante, les 13 et 14 août. Au total, 14 courses, dont la populaire Nascar Pinty’s, sont à l’horaire pour la première fin de semaine. Le championnat canadien pour voitures sports SCCC sera incorporé à la programmation. Les séries de développement de la Coupe Nissan Sentra, de la Formule 1600, du Super Production Challenge et le Défi urbain Chevrolet sont de retour cette année.

L’horaire de la deuxième fin de semaine n’a pas été encore dévoilé. On sait toutefois qu’elle sera consacrée au rallycross et à la supermoto sur un circuit mi- asphalte, mi- terre battue.

Un évènement de plus en plus vert

Les opérations de montage du site représentent près du tiers des émissions de carbone de l’évènement, selon le bilan carbone de 2018. C’est pourquoi le Grand Prix se tourne maintenant vers un biodiésel pur à 100% pour les véhicules et la machinerie. Produit par Innoltek, une compagnie québécoise, il est fait de produits recyclés tels que le gras animal ou des huiles de cuisson recyclées. Un autre carburant sans matière fossile devrait faire son entrée en piste cette année.

« De voir qu’il y a du développement par rapport aux fluides, comme l’essence et les huiles, je trouve ça vraiment génial. » Louis-Philippe Dumoulin, pilote automobile

Afin de réduire leur impact écologique, le GP3R éliminera une bonne partie du plastique utilisé lors de l’évènement. En partenariat avec l’entreprise SoluCan, les bouteilles d’eau en plastique seront remplacées par des cannettes d’aluminium 100% recyclables. De plus, les plats de services et les couvercles de plastique seront maintenant en fibre de bois pour être récupérés et revalorisés.

Un texte d’Alice Trahan