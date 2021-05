Le GP3R compromis pour cet été; une décision d'ici le 1er juin

« Pour nous, ça va être très difficile dans l'état actuel des normes de pouvoir tenir un grand prix »

C'est ainsi que le directeur-général du Grand prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, a décrit la situation de l'évènement après les annonces effectuées par le gouvernement du Québec mardi et mercredi.

Considérant que les courses sont présentées sur un circuit en ville, il est impensable pour l'organisation de tenir l'évènement à huis clos. Les normes en place à compter du 25 juin prévoient une limite de 2500 spectateurs pour les évènements extérieurs. Par contre, un festival détenant plusieurs scènes pourra accueillir 2500 personnes par site, si ceux-ci sont distancés de 500 mètres, ce qui pose le plus gros problème au GP3R.

« On s'explique mal comment on est limité au même nombre de personnes qu'au Centre Bell, alors qu'ils sont à l'intérieur et que notre superficie est 600 fois plus grande. On ne demande pas 600 fois plus de monde. Ce dont on a besoin, c'est de subdiviser le site sans avoir à respecter le 500 mètres entre chaque site, parce que sinon, pour nous, ça devient quasi impossible », soutient M. Fugère.